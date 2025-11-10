Португалія

На думку наставника суперечливе суддівство та VAR позбавили команду трьох очок.

Бенфіка не змогла втримати перемогу в 11-му турі чемпіонату Португалії, зігравши 2:2 з Каса Піа. Лісабонці вели в рахунку 2:0, а в стартовому складі вийшли українці Анатолій Трубін і Георгій Судаков, проте пропустили двічі у другій половині зустрічі.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью після фінального свистка був розлючений, особливо через рішення арбітра та роботу VAR. Португалець наголосив, що призначений пенальті проти його команди не мав підстав, а відеоасистенти лише погіршили ситуацію. Водночас він визнав, що частина провини за втрату перемоги лежить на гравцях, які не змогли реалізувати всі свої моменти.

"Бенфіка повністю контролювала гру. Суперник грав у глибокій обороні, ми швидко відбирали м’яч і домінували, але не реалізували шанси", — зазначив Моурінью.

Після цього результату Бенфіка посідає третє місце в чемпіонаті, відстаючи від Порту на шість очок і на три від Спортінга.

Наступним суперником Бенфіки в Лізі чемпіонів стане Аякс, який також ще не набрав очок у турнірі.