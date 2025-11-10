Португалія

Легенда лісабонського клубу.

У Лісабоні завершилися вибори президента Бенфіки, за підсумками яких Руй Кошта залишив за собою керівне крісло. Про це повідомляє офіційний сайт "орлів".

Зазначається, що Кошта отримав 65,89% голосів. 53-річний функціонер продовжить працювати президентом Бенфіки до 2029 року.

"Зараз настав час об'єднатися навколо найголовнішого – навколо великої Бенфіки. Мої перші слова – вболівальникам Бенфіки. Яка неймовірна гордість! Вітаю всіх з цією видатної демократичною активністю і феноменальним результатом.

Це – наймасштабніші вибори спортивного клубу в світі і найвища явка в історії чемпіонату Португалії. У Бенфіки немає рівних!" – заявив Кошта.