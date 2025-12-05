Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коментар очільника УАФ після жеребкування ЧС-2026.

Президент УАФ Андрій Шевченко поділився першими враженнями від жеребкування чемпіонату світу 2026 року, яке відбулося у Вашингтоні.

"Головне очікування – нам попасти з плейоф відбору на чемпіонат світу. Треба готуватися до цих ігор. Група – зрозуміло, що команди усі сильні. Але головна задача – вийти на чемпіонат світу", – сказав Шевченко в коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Україні ще належить зіграти плей-оф відбору, де вирішиться, чи поїде команда на Мундіаль-2026. Якщо команда пройде на ЧС, то в групі зіграє з Нідерландами, Японією та Тунісом.