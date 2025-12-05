Коментар очільника УАФ після жеребкування ЧС-2026.
Андрій Шевченко, getty images
05 грудня 2025, 23:40
Президент УАФ Андрій Шевченко поділився першими враженнями від жеребкування чемпіонату світу 2026 року, яке відбулося у Вашингтоні.
"Головне очікування – нам попасти з плейоф відбору на чемпіонат світу. Треба готуватися до цих ігор. Група – зрозуміло, що команди усі сильні. Але головна задача – вийти на чемпіонат світу", – сказав Шевченко в коментарі Суспільне Спорт.
Нагадаємо, Україні ще належить зіграти плей-оф відбору, де вирішиться, чи поїде команда на Мундіаль-2026. Якщо команда пройде на ЧС, то в групі зіграє з Нідерландами, Японією та Тунісом.