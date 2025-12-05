Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Англія чекає на другий переможний Мундіаль.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився про перспективи своєї команди на майбутньому чемпіонаті світу-2026. Його слова наводить ESPN.

"Так, зараз я вірю в нашу перемогу більше, ніж на початку, тому що ми стали сильнішими. Ми повинні приїхати та постаратися зробити щось особливе. Але я не можу гарантувати перемогу на турнірі.

Всі знають, що ми не можемо обіцяти перемогу, але фанати хочуть побачити єдину команду, командний дух, колектив, який віддає всі сили і б'ється один за одного. Якщо футболісти зможуть це дати, то, гадаю, все буде можливо.

Ми достатньо хоробрі для того, щоб мріяти про це, і достатньо хоробрі для того, щоб спробувати перемогти", — заявив Тухель.

За підсумками жеребкування чемпіонату світу-2026 збірна Англії потрапила до групи L, де зіграє з Хорватією, Ганою та Панамою.