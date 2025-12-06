Футзал

Український чемпіон не втримався у матчі-відповіді 1/8 фіналу та поступився фавориту турніру з загальним рахунком 4:6.

Український клуб ХІТ завершив боротьбу в Лізі чемпіонів з футзалу, поступившись іспанській Пальмі у матчі-відповіді 1/8 фіналу з рахунком 2:4. У першому поєдинку команди зіграли внічию 2:2, тож саме іспанський колектив за сумою двох матчів пройшов до наступного раунду.

ХІТ упевнено стартував у сезоні-2025/26, вигравши всі три матчі групового етапу та пробившись до елітраунду. Там суперником киян стала чинна чемпіонка Європи — Пальма.

У повторній зустрічі господарі відкрили рахунок у першому таймі після точної реалізації Маріо Рівіллоси. Після перерви той самий гравець скористався помилкою ХІТа та подвоїв перевагу Пальми, коли голкіпер киян залишив ворота незахищеними.

На 29-й хвилині Євгеній Жук скоротив відставання, проте іспанці швидко повернули контроль над матчем. Спочатку Аліссон відновив комфортний для Пальми відрив, а за хвилину Ернесто довів рахунок до 4:1.

Жук зумів оформити дубль наприкінці зустрічі, але цього виявилося недостатньо — український клуб не зміг повернути інтригу й покидає турнір на стадії 1/8 фіналу.

Пальма — ХІТ 4:2

Голи: Рівіллоса, 8, 24, Аліссон, 34, Ернесто, 35 — Жук, 29, 38