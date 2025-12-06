Німеччина

Гладбахці піднялися на дев’яте місце бундесліги, а Майнц залишився на дні таблиці.

Боруссія з Менхенгладбаха мінімально обіграла Майнц у матчі 13-го туру чемпіонату Німеччини. Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь гостей.

Уже на 17-й хвилині господарі могли вийти вперед, але гол Максима Ляйтша був скасований після перегляду VAR через гру рукою. Ключовий момент настав на 58-й хвилині, коли Майнц пропустив після автоголу Денні Да Кости, який і став вирішальним у зустрічі.

Після перемоги Боруссія має 16 очок і піднімається на дев’яту позицію в турнірній таблиці. Майнц, маючи лише 6 пунктів, продовжує залишатися на останньому місці Бундесліги.

Майнц — Боруссія Менхенгладбах 0:1

Гол: да Кошта (аг), 58

Майнц: Батц — да Кошта, Ганче-Ольсен, Ляйтш — Відмер, Сон (Кавасакі, 88), Сано, Амірі, Мвене (Норден, 66) — Вайпер, Морено Фелл (Голлербах, 77)

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі, Ельведі, Дікс — Кастроп (Фрідріх, 90), Райц, Енгельгардт, Рейна (Штогер, 70), Нетц — Матіно, Табакович

Попередження: Ферачніг — Скаллі