Італія

Гол Мандрагори не допоміг фіалкам — Сассуоло довів матч до впевненої перемоги 3:1.

Фіорентина почала матч упевнено та повела після пенальті Роландо Мандрагори, заробленого після грубої помилки голкіпера Муріча. Однак Сассуоло швидко відповів: Крістіан Вольпато зрівняв рахунок ударом із рикошетом, а після перерви саме він став ключовою фігурою розгрому.

У другому таймі господарі повністю перехопили ініціативу. Тарік Мухаремович спершу змусив Де Хеа рятувати дальнім ударом, а вже за хвилини пробив його головою після подачі Лорієнте. Згодом Вольпато оформив дубль, скориставшись помилкою Парізі. Фіорентина мала шанс повернути інтригу, але Валід Чеддіра влучив у стійку.

На 65-й хвилині Ісмаель Коне встановив остаточні 3:1 точним ударом у ближній кут, остаточно позбавивши гостей шансів.

Фіорентина зазнала восьмої поразки в сезоні й продовжує посідати останнє місце Серії A, залишаючись єдиною командою без перемог після 14 турів.

Сассуоло - Фіорентина 3:1

Голи: Вольпато, 14, Мухаремович, 45+1, Коне, 65 - Мандрагора, 9 (пен)

Сассуоло: Мурич — Валукєвич (Кулібалі, 79), Ідзес, Мухаремович, Дойг — Торстведт, Матич, Коне — Вольпато (П'єріні, 79), Пінамонті (Шеддіра, 54), Лор'єнте (Фадера, 54)

Фіорентина: де Хеа — Комуццо, Марі, Раньєрі (Віті, 63) — Додо (Куаме, 84), Зом (Ндур, 46), Фаджолі (Пікколі, 62), Мандрагора, Парізі (Фортіні, 62) — Кін, Гудмундссон

Попередження: Мурич, Торстведт — Ндур, Віті, Мандрагора