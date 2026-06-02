Римляни запросили інформацію щодо 22-річного іспанця, який проводить сезон в оренді у Торіно.

Іспанський захисник Рафаель Обрадор може змінити клуб уже найближчим часом. У послугах 22-річного футболіста зацікавлена Рома, яка вже звернулася за інформацією щодо гравця.

Наразі Обрадор належить Бенфіці, однак поточний сезон проводить на правах оренди в Торіно. Туринський клуб має право викупити контракт іспанця за 9 мільйонів євро, проте інтерес з боку римлян може вплинути на подальший розвиток ситуації.

У нинішній кампанії Обрадор взяв участь у 17 матчах за "биків" у всіх турнірах. На його рахунку один забитий м’яч та три результативні передачі.

"Вовки" продовжують працювати над посиленням складу перед новим сезоном. За підсумками минулого чемпіонату Рома посіла третє місце в Серії А та напряму кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.