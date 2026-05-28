Португальський тренер веде активні переговори з лісабонським клубом, а Фулхем чекає остаточного рішення.

Бенфіка серйозно налаштована запросити головного тренера Фулхема Марку Сілву. Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, сторони вже перебувають на просунутій стадії переговорів.

Лісабонський клуб хоче підписати з 48-річним португальцем контракт на два роки з можливістю продовження ще на сезон.

Попри чинну угоду з Фулхемом до літа 2026 року, англійський клуб досі не отримав від тренера остаточної відповіді щодо його майбутнього. За інформацією джерела, ще кілька місяців тому дачники запропонували Сілві новий трирічний контракт.

Переговорами з боку тренера займається його агент Жорже Мендеш, який безпосередньо контактує з представниками Бенфіки.

Марку Сілва працює у Фулхемі з літа 2021 року.