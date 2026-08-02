Іспанія

Але "субмарина" буде просити велику ціну.

Мадридський Реал цього літа розмірковує не тільки про гучні підписання, а й про продаж уже наявних футболістів.

Серед інших, "галактікос" готові розглядати пропозиції щодо іспанського центрального захисника Рауля Асенсіо.

Тим часом клуб готує й потенційну заміну для футболіста — мадридці придивляються до португальського оборонця Вільярреала Ренату Вейги.

"Жовта субмарина" минулого літа виплатила лондонському Челсі 24,5 млн євро за 23-річного гравця, який одразу посів одну з ключових ролей у команді.

Але також Вільярреал матиме сплатити 40% вартості наступного трансферу Вейги на користь "синіх", тож коли заходить розмова про ймовірний продаж португальця, ціна формується відповідним чином.

Після сезону з одним голом у 42 матчах, футболіста оцінили в 70 млн євро.