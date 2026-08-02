Німеччина

Гравець залишився без клубу за підсумками минулого сезону.

Німецький РБ Лейпциг найближчим часом готується відпустити свого угорського воротаря Петера Гулачі до Вільярреала, тому має шукати заміну перед стартом нового сезону.

Варіантів на трансферному ринку загалом достатньо, проте "червоні бики" вирішили піти за найлегшим маршрутом та запропонували контракт основному голкіперу національної збірної Норвегії Ер'яну Нюланну, який нині відпочиває після виступів на чемпіонаті світу-2026.

При цьому 35-річний виконавець не обтяжений контрактом із будь-яким клубом, адже його угода з андалузькою Севільєю завершилась саме під час мундіалю.

Повідомляється, що сторони перебувають у передчутті майбутньої співпраці, тож залишається лише владнати юридичні моменти.

У минулому сезоні на рахунку Нюланна пропущених м’ячів у семи матчах, один з яких він провів "на нуль".