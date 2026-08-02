Англія

Гравця вже відправляли в оренду в минулому сезоні.

Талановитий англійський атакувальний півзахисник Ітан Нванері наразі має обмежені можливості для потрапляння до стартового складу лондонського Арсеналу й, зокрема через це, другу половину минулого сезону провів у оренді у французькому Марселі.

Після повернення 19-річного виконавця до Лондона клуб розмірковує над його подальшим майбутнім.

І тут "каноніри" залишають простір для всіх можливих варіантів: гравця можуть як віддати до чергової оренди, залишити в клубі, або взагалі відпустити.

За умови обрання останнього варіанту, Арсенал хоче бачити пропозиції не менше за 35 млн євро.

Нванері в минулому сезоні провів 23 матчі, забив три голи та віддав один асист.