Керманич Тоттенгема прокоментував повернення колишнього підопічного до гри.
Михайло Мудрик та Роберто Де Дзербі, Getty Images
02 серпня 2026, 07:23
Повернення українського нападника лондонського Челсі Михайла Мудрика до гри після скасування дискваліфікації за допінг стала однією з головних тем в англійському футболі за останні дні.
Не залишився осторонь від події й новий головний тренер лондонського Тоттенгема Роберто Де Дзербі, який працював із гравцем у донецькому Шахтарі.
"Він мені як син! Міша — класний хлопець, гравець топ-класу. Сподіваюсь, він зможе показати те, що не міг продемонструвати впродовж останніх двох сезонів, у наступному сезоні.
Але, сподіваюсь, це буде не в матчі проти Тоттенгема, проте він чудовий хлопець", — заявив італійський фахівець.
Нагадаємо, що з приводу повернення Мудрика висловився й головний тренер Челсі Хабі Алонсо.