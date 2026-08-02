Англія

Керманич Тоттенгема прокоментував повернення колишнього підопічного до гри.

Повернення українського нападника лондонського Челсі Михайла Мудрика до гри після скасування дискваліфікації за допінг стала однією з головних тем в англійському футболі за останні дні.

Не залишився осторонь від події й новий головний тренер лондонського Тоттенгема Роберто Де Дзербі, який працював із гравцем у донецькому Шахтарі.

"Він мені як син! Міша — класний хлопець, гравець топ-класу. Сподіваюсь, він зможе показати те, що не міг продемонструвати впродовж останніх двох сезонів, у наступному сезоні.

Але, сподіваюсь, це буде не в матчі проти Тоттенгема, проте він чудовий хлопець", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що з приводу повернення Мудрика висловився й головний тренер Челсі Хабі Алонсо.