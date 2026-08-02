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Завершився ще один тур регулярного чемпіонату МЛС.

Сьогодні вночі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату МЛС, у яких було на що подивитись.

У першому матчі Інтер Маямі на своєму полі поділив очки з Коламбусом – зустріч завершилася з рахунком 2:2.

На 16 хвилині рахунок у матчі відкрив Луїс Суарес, після чого на 34 хвилині Каземіро зрізав м'яч у сітку власних воріт. Наприкінці першого тайму Ноа Аллен знову вивів Маямі вперед, а на початку другого тайму на поле, вперше після ЧС-2026, повернувся аргентинський форвард Ліонель Мессі. Проте останнє слово було за Коламбусом, коли на 84 хвилині голом відзначився Браїс Мендес.

Після 18 турів Маямі набрав 38 очок і посідає друге місце у Східній конференції МЛС. На рахунку Коламбуса 20 балів та 11 позиція.

У другій грі Чикаго Файр на своєму полі переміг Шарлотт з рахунком 2:1.

Головним героєм матчу став колишній форвард Барселони Роберт Левандовські, який оформив дубль, забивши на 20 та 68 хвилинах. У складі гостей єдиний м'яч забив Пеп Бьєль на 18 хвилині. Для форварда збірної Польщі це були перші гольові дії у МЛС у третьому поєдинку.

Після 17 ігор Чикаго набрав 29 очок і посідає четверте місце, а Шарлотт із 25 балами йде на сьомій позиції.

Насамкінець Ванкувер на своєму полі обмінявся голами з Лос-Анджелесом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

На гол гостей у виконанні колишнього вінгера Тоттенгема Сон-Хин Міна, господарі поля відповіли влучним ударом колишнього форварда мюнхенської Баварії Томаса Мюллера.

Після 17 ігор Ванкувер лідирує у Західній конференції МЛС, випереджаючи Лос-Анджелес за додатковими показниками, але зігравши на дві зустрічі менше.