Испания

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Испании.

Севилья в матче с Бетисом, sevillafc.es

Севилья в матче с Бетисом, sevillafc.es

В четверг, 11 июня, после длительной паузы в связи с пандемией коронавируса возобновляется сезон в испанской Примере. Первым поединком станет севильское дерби, в котором Севилья примет на своем поле Бетис.

Фаворитом этого поединка букмекерская контора Parimatch считает хозяев поединка. Так, победа Севильи оценивается коэффициентом 1,89.

Коэффициент на успех Бетиса составляет 4,1. Шансы на ничью составляют 3,8.

Матч Севилья – Бетис в 28-м туре Примеры состоится на Рамон Санчес Писхуан 11 июня и начнется в 23:00 по киевскому времени.

Предлагаем также ознакомиться с главными интригами оставшейся части сезона в Ла Лиге.