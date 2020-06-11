Испания

Представляем вашему вниманию красивые моменты с использованием рабоны в чемпионате Испании.

Футбол — это не просто вид спорта, в котором все упирается в тактические наработки тренеров. Многие игроки способны устроить настоящее шоу на потеху публике благодаря своему феноменальному дриблингу и невероятному контролю мяча.

Красивых и эффектных финтов в футболе огромное количество, а рабону определенно можно приписать к этому числу. Вашему вниманию лучшие моменты с использованием рабоны в испанской Ла Лиге.