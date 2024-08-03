Іспанія

Голкіпер Барселони прокоментував відхід вихованця клубу.

Іспанський центральний півзахисник Серхі Роберто цього літа завершив виступи в складі рідної для нього каталонської Барселони.

Відсутність домовленості з 32-річним виконавцем щодо нового контракту деякі вболівальники так і не змогли сприйняти, як належне, утім, неоднозначне ставлення до відходу Роберто панує й у роздягальні.

Про це можна зробити висновок з огляду на останнє інтерв’ю німецького воротаря "блаугранас" Марка-Андре тер Штегена.

"Найближчим часом у нас буде El Clasico проти мадридського Реала й команда підходить до нього з хорошим настроєм. Ми всі знаємо, що це не просто товариський матч. Для багатьох людей це найважливіший матч усього нашого літнього туру. Хоча ви бачили минулого року, що результат не є найважливішим.

Команда дуже захоплена тренувальним процесом. Ми намагатимемось добре почати. Це буде особливий сезон, тому що ми повертаємось на Камп Ноу.

Минулого року виграти бодай щось для нас було неможливим. Реал провів чудовий сезон, усе просто. Здається, ми набрали лише на три очки менше, аніж того року, коли виграли Ла Лігу, але мадридці були дуже сильними впродовж усієї кампанії.

Усі тренери мають свою філософію і свій спосіб роботи. Очевидно, що з Гансі Фліком тренування дуже інтенсивні. Він надає особливого значення фізичній підготовці, і це буде видно по нашій грі.

Завдання полягає в тому, щоб постійно грати з максимальною інтенсивністю. Уміти грати три-чотири гри поспіль, а не тільки дві-три, як нам удавалось до цього.

Ямал? Я вже говорив у іншому інтерв’ю, що він повинен тримати ноги на землі. Він тільки починає. Улітку він виграв такий важливий титул, як Чемпіонат Європи, який він ніколи не забуде.

Я сподіваюсь, що це перший із багатьох титулів, які він виграє, що він підніме свою гру на новий рівень, знаючи, що його нинішня гра вже вражаюча, але йому ще є куди рости, тому що він дуже молодий.

Я усвідомлюю, що німецька мова допомагає мені намагатися донести послання Фліка до всіх гравців. Але я не єдиний, бо є й інші, хто також розмовляє німецькою. Але поки що повідомлення доходять через мене.

Відхід Серхі Роберто? Днями я намагався поговорити з ним, але зрештою ми так і не змогли зробити це через мобільні телефони. Правда в тому, що мені його шкода. Він без контракту і без команди, а літо ще довге.

Про зміну капітанів ми ще не говорили, але думаю, що десь за два тижні буде точно відомо. Думаю, це буде вибір партнерів по команді, але я ще не знаю, як усе відбуватиметься насправді.

Євро? Особисто я очікував набагато більшого. Я хотів зіграти на цьому чемпіонаті Європи. На колективному рівні зрозуміло, що нам протистояла найсильніша команда на турнірі. Після матчу я привітав своїх партнерів по клубу з перемогою.

Рука Кукурельї? Так, це була рука. У цьому немає жодних сумнівів, а вся справа в інтерпретації арбітра. Ми бачили подібні дії в минулому році в Ла Лізі. Такі пенальті нерідко призначали арбітри", — заявив німецький виконавець.

Нагадаємо, що Роберто повноцінно долучився до основної команди Барси в 2013 році, тоді як ще взимку 2006 року приєднався до структури клубу.