Іспанія

Мадридський клуб готовий запропонувати турецького хавбека Ліверпулю за одного з найталановитіших молодих півзахисників Європи.

Мадридський Реал може піти на обмін Арди Гюлера заради підписання Флоріана Вірца з Ліверпуля, повідомляють іспанські ЗМІ. Така угода дозволила б "вершковим" підсилити півзахист однією з яскравих молодих зірок Європи.

Турецький півзахисник втратив стабільне місце в основі команди під керівництвом Хабі Алонсо. Конкуренція з Джудом Беллінгемом та непрості стосунки з тренером вплинули на ігровий час Гюлера, і в клубі не приховують розчарування його формою, тому розглядається можливість його трансферу.

Флоріан Вірц, який раніше працював з Алонсо в Байєрі, ще не повністю адаптувався до АПЛ, і в Мадриді вважають його ідеальним підсиленням. Однак угода може виявитися складною через високу суму, яку Ліверпуль заплатив за німецького півзахисника.

Раніше Вольтемаде став на захист Вірца.