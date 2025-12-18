Іспанія

Каталонці зробили пропозицію щодо Олександра Пищура

Іспанська Жирона офіційно розпочала процес підписання 20-річного українського нападника Олександра Пищура, який наразі захищає кольори угорського клубу Дьйор.

Як повідомляє авторитетне угорське видання Nemzetisport, каталонський клуб уже надіслав першу офіційну пропозицію щодо трансферу футболіста.

Справжнім каталізатором зацікавленості з боку європейських скаутів став нещодавній Чемпіонат світу серед молодіжних команд (U-20), що проходив у Чилі. Пищур продемонстрував там не лише чудову фізичну підготовку, а й неабияке гольове чуття, ставши одним із лідерів української збірної.

Саме після виступів на міжнародній арені Жирона вирішила діяти рішуче. Каталонці вбачають у 20-річному форварді гравця з великим потенціалом для зростання, який може вписатися в ігрову модель Мічела. Наразі відомо, що переговори між Жироною та Дьйором тривають.

Олександр Пищур є сином відомого в минулому українського футболіста Олександра Пищура-старшого. Юнак уже встиг заявити про себе в Угорщині, а потенційний перехід до іспанської Ла Ліги може стати головним викликом у його професійній кар'єрі.

У цьому українець відіграв 12 ігор у вищому дивізіоні Угорщини, забивши два мʼячі. Transfermarkt оцінює нападника у 200к євро.