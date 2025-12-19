Перший матч Ігоря Костюка в якості повноцінного головного тренера чемпіонів України ознаменувався впевененою перемогою.
Динамо Київ — Ноа, фото ФК Динамо Київ
19 грудня 2025, 00:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ноа:
Динамо Київ — Ноа 2:0
Голи: Кабаєв, 27, Пономаренко, 50
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик (Караваєв, 8), Захарченко, Михавко, Дубінчак — Піхальонок (Рубчинський, 75), Михайленко, Шапаренко (Яцик, 65) — Волошин (Ярмоленко, 75), Пономаренко, Кабаєв (Редушко, 64).
Чанчаревич — Сентіні, Сілва (Мурадян, 66), Суалехе — Боачі (Аванесян, 88), Феррейра, Осіма, Тоурарінссон (Етекі, 80) — Яколіш (Гргич, 66), Аяс (Манвелян, 88) — Мулахусейнович.
Попередження: Кабаєв, Михавко, Пономаренко — Яколіш, Мурадян