Ліга конференцій

Пономаренко відкрив лік єврокубковим голам за Динамо.

Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко відзначився результативним ударом у поєдинку шостого туру загального етапу Ліги конференцій УЄФА проти Ноа. На 50-й хвилині зустрічі молодий нападник подвоїв перевагу киян, зробивши рахунок 2:0.

Цей гол став першим для Пономаренка в єврокубках у складі основної команди Динамо. Загалом матч із Ноа був для нього восьмим у єврокубкових турнірах з урахуванням кваліфікаційних раундів.

Також 19-річний футболіст відзначився результативною дією в третьому поєдинку поспіль за першу команду, в якому виходив на поле.

Раніше Динамо продовжило контракт з Пономаренком до кінця 2028 року.