Пономаренко відкрив лік єврокубковим голам за Динамо.
Матвій Пономаренко, ФК Динамо Київ
18 грудня 2025, 23:50
Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко відзначився результативним ударом у поєдинку шостого туру загального етапу Ліги конференцій УЄФА проти Ноа. На 50-й хвилині зустрічі молодий нападник подвоїв перевагу киян, зробивши рахунок 2:0.
Цей гол став першим для Пономаренка в єврокубках у складі основної команди Динамо. Загалом матч із Ноа був для нього восьмим у єврокубкових турнірах з урахуванням кваліфікаційних раундів.
Також 19-річний футболіст відзначився результативною дією в третьому поєдинку поспіль за першу команду, в якому виходив на поле.
Раніше Динамо продовжило контракт з Пономаренком до кінця 2028 року.