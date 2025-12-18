Іспанія

Польський форвард зосереджений на виступах за Барселону цього сезону.

Чинний чемпіон МЛС Інтер Маямі наразі не веде переговорів про підписання нападника Барселони Роберта Левандовські.

За даними джерел, сам футболіст також не розглядає можливість переходу до іншого клубу та повністю зосереджений на виступах за каталонську команду у поточному сезоні.

У цьому сезоні Левандовські провів 17 матчів у всіх турнірах, забивши 8 голів та віддавши 2 результативні передачі. Чинна угода форварда з Барселоною розрахована до літа 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Левандовські відмовився від переходу до Фенербахче.