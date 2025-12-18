Ліга конференцій

Шахтар погодився на нічию проти Рієки

Команда Арди Турана могла фінішувати й першою в Лізі конференцій УЄФА, але для цього треба було, для початку, перемогти хорватського чемпіона.

Шахтар — Рієка, фото ФК Шахтар Донецьк

Шахтар — Рієка 0:0



Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина, Марлон Гомес (Лукас, 12) — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Невертон (Мейрелліш, 84). Рієка: Зломіслич — Ореч (Ласіцкас, 59), Хусич, Раделич, Деветак — Віньято (Бутич, 66), Данташ, Ндоцкіт (Янкович, 82), Менало (Богоєвич, 66) — Фрук (Чоп, 83), Аду-Аджеї.



