Інше

Вілфрід Ненсі ризикує залишитися без посади після серії поразок команди.

Шотландський клуб Селтік розглядає можливість дострокового розірвання контракту з головним тренером Вілфрідом Ненсі, який очолив команду лише два тижні тому, повідомляє журналіст Пітер Мартін.

За короткий період під керівництвом Ненсі кельти зазнали низки невдач: поразка від Гартс у чемпіонаті Шотландії з рахунком 1:2, розгром від Роми в Лізі Європи (0:3), поразка у фіналі Кубка ліги від Сент-Міррена (1:3) та поразка від Данді Юнайтед у Прем'єршипі (1:2).

Контракт тренера з клубом був розрахований до літа 2028 року, однак тепер його майбутнє в Селтіку залишається під питанням.

