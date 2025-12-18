Вілфрід Ненсі ризикує залишитися без посади після серії поразок команди.
Вілфрід Нансі, Getty Images
18 грудня 2025, 23:00
Шотландський клуб Селтік розглядає можливість дострокового розірвання контракту з головним тренером Вілфрідом Ненсі, який очолив команду лише два тижні тому, повідомляє журналіст Пітер Мартін.
За короткий період під керівництвом Ненсі кельти зазнали низки невдач: поразка від Гартс у чемпіонаті Шотландії з рахунком 1:2, розгром від Роми в Лізі Європи (0:3), поразка у фіналі Кубка ліги від Сент-Міррена (1:3) та поразка від Данді Юнайтед у Прем'єршипі (1:2).
Контракт тренера з клубом був розрахований до літа 2028 року, однак тепер його майбутнє в Селтіку залишається під питанням.
Раніше Іхеаначо залишив Севілью.