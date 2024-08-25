Іспанія

Бразилець забив перший гол за мадридську команду.

Ендрік поділився враженнями від дебютного матчу за Реал.

Бразилець вийшов на заміну в матчі з Вальядолідом і відзначився голом на 96-й хвилині зустрічі.

"Я дуже щасливий, тому що моя мрія збулася. Я вже грав на Бернабеу зі збірною Бразилії, а сьогодні був мій дебют із Реалом. Я можу тільки дякувати Богові за все, що зі мною відбувається.

Я дуже радий грати разом із великими гравцями, яких бачив тільки у відеоіграх. Перше, про що я поговорив з Анчелотті, це те, що я пропоную талант і працю. Я новачок, якому потрібно багато чому навчитися, але я дуже щасливий. Я продовжую працювати, чекаючи свого часу", — сказав Ендрік.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус у 2025 році вирішить, чи їхати до Саудівської Аравії.