Бразилець забив перший гол за мадридську команду.
Ендрік, Getty Images
25 серпня 2024, 22:55
Ендрік поділився враженнями від дебютного матчу за Реал.
Бразилець вийшов на заміну в матчі з Вальядолідом і відзначився голом на 96-й хвилині зустрічі.
"Я дуже щасливий, тому що моя мрія збулася. Я вже грав на Бернабеу зі збірною Бразилії, а сьогодні був мій дебют із Реалом. Я можу тільки дякувати Богові за все, що зі мною відбувається.
Я дуже радий грати разом із великими гравцями, яких бачив тільки у відеоіграх. Перше, про що я поговорив з Анчелотті, це те, що я пропоную талант і працю. Я новачок, якому потрібно багато чому навчитися, але я дуже щасливий. Я продовжую працювати, чекаючи свого часу", — сказав Ендрік.
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