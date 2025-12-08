Іспанія

Сведберг оформив дубль, мадридці догравали матч дев’ятьох.

Мадридський Реал зазнав неочікуваної поразки в домашньому матчі 15-го туру Ла Ліги-2025/26, програвши Сельті з рахунком 0:2.

Героєм зустрічі став Вілліот Сведберг. Швед відкрив рахунок на 53-й хвилині ефектним ударом п’ятою, а вже у компенсований час холоднокровно реалізував вихід на воротаря, встановивши остаточний результат.

Команда Хабі Алонсо з 64-ї хвилини грала в меншості після швидкого подвійного попередження Франсіско Гарсії. На 90+2-й ситуація повторилася — Альваро Каррерас теж отримав два гірчичники за лічені секунди, залишивши мадридців удев’ятьох.

У Реала 36 очок і він відпустив Барсу на чотири пункти. Ба більше, Вільярреал (35 очок) може обійти мадридців, маючи матч у запасі.

Сельта завдяки перемозі піднялася у першу десятку таблиці та тепер займає 10-те місце з 19 очками.

Реал Мадрид — Сельта 0:2

Голи: Сведберг, 54, 90+3

Реал Мадрид: Куртуа — Асенсіо (Гоес, 54), Мілітао (Рюдігер, 24), Каррерас, Гарсія — Чуамені — Вальверде, Гюлер (Гарсія, 74) — Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус

Сельта: Раду — Родрігес, Старфельт, Алонсо — Каррейра, Роман (Бельтран, 84), Моріба, Мінгеса (Руеда, 71) — Дуран (Сведберг, 46), Сарагоса (Жутгла, 71) — Іглесіас (Аспас, 88)

Попередження: Беллінгем, Гарсія, Каррерас, Гоес, Вальверде — Моріба

Вилучення: Гарсія, 64, Каррерас, 90+2