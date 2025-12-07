Іспанія

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Бетісом.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ла Ліги проти Бетіса (5:3).

"Перший тайм був дуже гарний, але у другому таймі ми дуже втомилися наприкінці, і у нас було багато матчів, де ми не могли переламати хід гри. Хочу бути позитивно налаштованим в оцінці цього матчу, але ми проаналізуємо все пізніше. Головне, що ми перемогли.

Завжди дуже важливо швидко забити два голи. Не завжди легко перемогти таку фантастичну команду, як Бетіс. Те, що я побачив у першому таймі, було дуже позитивним.

Ламін зіграв дуже добре. Він чудово взаємодіяв у захисті з партнерами. Ламін розумний і чудово відчуває простір. Він зіграв фантастично.

Я завжди концентруюсь на тому, що бачу на тренуваннях. Я був упевнений у команді, тому й говорив про силу гравців після поразки від Челсі. На тренуваннях я бачив якість та міць. Я вірю в цю команду та в те, що бачу. Ми повинні рухатися крок за кроком і продовжувати так само. У вівторок на нас чекає важливий матч.

Хет-трик Феррана Торреса? Впевненість дуже важлива для бомбардира. У Феррана вона є, і він завжди там, де йому потрібно бути", — наводить слова Фліка AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бетіс — Барселона.