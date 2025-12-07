Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 6 грудня 2025 року.

Барселона у матчі 15 туру іспанської Ла Ліги у гостях перестріляла Бетіс (5:3).

Команда Мануеля Пеллегріні відкрила рахунок на шостій хвилині зусиллями Антоні, проте на 11 хвилині Ферран Торрес зрівняв цифри на табло, а за дві хвилини він оформив дубль.

Потім на 31 хвилині Руні Бардагжі збільшив перевагу "блаугранас", а наприкінці першого тайму голом відзначився Торрес, який оформив хет-трик.

У середині другого тайму Барселона забила п'ятий м'яч, коли Ламін Ямаль реалізував пенальті. Бетіс намагався відігратися і зміг забити ще два м'ячі на останніх хвилинах — авторами голів стали Дієго Льоренте та Кучо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Бетіс — Барселона у рамках 15-го туру іспанської Ла ліги-2025/26:

Бетіс — Барселона 3:5

Голи: Антоні, 6, Льоренте, 85, Кучо, 90 — Торрес, 11, 13, 40, Бардагжі, 31, Ямаль, 59 (пен.).

Бетіс: Вальєс — Руїбаль, Бартра (Льоренте, 60), Натан (Фірпо, 60, Р. Родрігес, 89), Гомес — Альтіміра (Деосса, 46), Форнальс, Рока — Антоні (П. Гарсія, 80), Кучо, Еззалзулі.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін (де Йонг, 63), Бальде (Крістенсен, 46) — Бардагжі (Фермін, 68), Е. Гарсія (Торрентс, 80), Педрі (Берналь, 63) — Ямал, Торрес, Рашфорд.

Попередження: Альтіміра, Деосса, Руїбаль — Мартін, Кунде.