Іспанія

У продовженні 15 туру Ла Ліги.

Валенсія та Севілья розійшлися миром (1:1).

На 58-й хвилині гості вийшли вперед: захисник Los nervionenses, Осо виконав простріл уздовж штрафного майданчика суперника, а Таррега зрізав м’яч у власні ворота.

Господарі відновили паритет у доданий час. Нападник кажанів Дуро опинився зовсім один у карному майданчику й в один дотик пробив без шансів для голкіпера.

Валенсія — Севілья 1:1

Голи: Дуро, 90+3 - Таррега (аг), 58

Валенсія: Агірресабала — Коррея, Таррега, Копете, Гая (Васкес, 77) — Ріоха (Рамазані, 68), Пепелу, Герра (Бельтран, 63), Данжума (Лопес, 63) — Алмейда (Угринич, 63), Дуро

Севілья: Влаходімос — Кармона, Аспілікуета, Гудель, Кастрін, Осо (Гонсалес, 85) — Соу, Агуме (Санчес, 86), Менді, Пеке — Адамс

Попередження: Копете, Коррея — Пеке, Аспілікуета, Гудель, Агуме, Кастрін, Кармона