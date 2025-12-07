Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 7 грудня, розпочавшись о 22:00.

Мадридський Реал прагнутиме здобути другу поспіль перемогу у вищому дивізіоні Іспанії, продовжуючи свою кампанію домашнім матчем проти Сельти у неділю ввечері.

Реал Мадрид — Сельта

Неділя, 7 грудня, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Реал Мадрид зіграв внічию три матчі ліги поспіль проти Райо Вальєкано, Ельче та Жирони у період з 9 по 30 листопада, але в середу ввечері вони повернулися на переможний шлях, обігравши Атлетік Більбао 3:0 на Сан-Мамес.

Нещодавня невдача "бланкос" призвела до того, що вони поступилися першим місцем у таблиці Барселоні, але вони націлені на чергові три бали у неділю ввечері. Команда Хабі Алонсо цього сезону вражаюче грає на домашньому полі, вигравши всі шість своїх матчів ліги і забивши при цьому 14 голів. Проте, Сельта цього сезону є однією з найсильніших виїзних команд дивізіону, набравши 11 очок у шести матчах. Реал Мадрид має 11-матчеву переможну серію проти Сельти у всіх змаганнях, включаючи перемогу 3:2, коли команди зустрічалися у відповідній грі минулого сезону. Будь-який результат, окрім трьох очок, буде черговою невдачею для "вершкових", які наступного тижня продовжать свою кампанію Ліги чемпіонів матчем вдома проти Манчестер Сіті.

Сельта, тим часом, підійде до цього матчу після перемоги у серії пенальті над Сант-Андреу в Кубку Іспанії, що забезпечило їм місце у третьому раунді турніру. Проте, "небесно-блакитні" зазнали домашньої поразки 0:1 від Еспаньйола у Ла Лізі минулого разу, і вони змогли виграти лише три з 14 матчів у вищому дивізіоні Іспанії цього сезону. Показники три перемоги, сім нічиїх та чотири поразки принесли Сельті 16 очок, чого достатньо лише для 12-го місця. Занадто велика кількість нічиїх коштувала їм вищого місця у дивізіоні напередодні кінця року. Команда Клаудіо Гіральдеса також бере участь у Лізі Європи цього сезону.

Востаннє Сельта перемагала Реал Мадрид у лізі на виїзді у листопаді 2006 року, що свідчить про масштаб їхнього завдання проти столичних грандів у неділю ввечері.

За версією betking на перемогу Реал Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 1.33, тоді як потенційний успіх Сельти оцінюється показником 9.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.00.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Асенсіо, Мілітао, Рюдігер, Каррерас — Гюлер, Вальверде, Чуамені — Беллінгем — Вінісіус, Мбаппе.

Сельта: Раду — Алонсо, Старфельт, Х. Родрігес — Руеда, Д. Родрігес, Моріба, Каррейра — Сарагоса, Іглесіас, Аспас.

Не зіграють: Карвахаль, Александер-Арнольд, Менді (Реал Мадрид) — немає (Сельта).

Під питанням: Гюйсен, Алаба, Камавінга (Реал Мадрид) — Айду, Рістіч (Сельта).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:0

