Іспанія

Обидва українці традиційно потрапили до стартового складу команди Мічела.

Сьогодні, 7 грудня, відбудеться матч 15 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона в гостях зустрінеться з Ельче.

Тренерський штаб на чолі з Мічелом ухвалив рішення випустити у стартовому складі двох українців – вінгера Віктора Циганкова та форварда Владислава Ваната.

Жирона: Гассаніга — Морено, Блінд, Рейс, Франсес — Мартін, Вітсель, Аспрілья — Хіль, Циганков, Ванат.

Для 28-річного Циганкова це буде 11 матч у сезоні — на його рахунку два голи та два асисти. В активі 23-річного Ваната 13 матчів, чотири забиті м'ячі та одна гольова передача.

Матч Ельче – Жирона розпочнеться о 15:00 за Києвом.