Іспанія

Три м’ячі господарів не залишили шансів каталонцям у 15-му турі Ла Ліги.

У матчі 15-го туру Ла Ліги Ельче впевнено здолав Жирону з рахунком 3:0 на стадіоні Estadio Manuel Martínez Valero.

Гості вивели у стартовий склад двох українців — Віктора Циганкова та Владислава Ваната, однак їхній клуб не зміг нав’язати боротьбу супернику. Ельче забив тричі: Валера відкрив рахунок на 40-й хвилині, а Мір оформив дубль на 51-й та 57-й хвилинах.

Жирона так і не змогла відповісти бодай одним голом, зазнавши розгромної поразки.

Ельче – Жирона – 3:0

Голи: Валера, 40, Мір, 51, 57