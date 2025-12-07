Баски були сильнішими за столичну команду.
Getty images
07 грудня 2025, 00:45
В рамках 15 туру Ла Ліги Атлетік на Сан Мамес приймав Атлетіко.
Атлетік Більбао — Атлетіко Мадрид 1:0
Голи: Беренгер, 85
Атлетік: Унаї Сімон — Паредес, Аресо, Ляпорт (Вівіан 33), Юрі Берчиче — Беренгер, Сансет, Ніко Вільямс, Іньїго Руїс (Рего 66), Хаурегісар — Гурусета (Гомес 66)
Атлетіко: Облак — Лангле (Руджері 62), Моліна, Ганцко, Пубіл — Галлахер (Коке 46), Барріос, Альмада (Серлот 62) — Сімеоне, Ніколас Гонсалес (Распадарі 72), Хуліан Альварес (Грізманн 66)