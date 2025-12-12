Іспанія

Відсьогодні й до вівторка, 16 грудня, мають відбутися всі десять матчів 16-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на стадіоні Аноета в Сан-Себастьяні, де місцевий Реал Сосьєдад прийматиме Жирону.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 12 грудня, 22:00. Аноета, Сан-Себастьян

Реал Сосьєдад туром раніше не зумів реабілітуватися за домашню поразку від Вільярреала вдома (2:3), на виїзді поступившись Алавесу (0:1). Тепер підопічні Серхіо Франсіско мають намір покращити своє турнірне становище за рахунок домашнього поєдинку з Жироною, одним із претендентів на виліт. Баски не програвали каталонцям із лютого 2010 року (4В, 6Н), у сезоні-2024/25 обігравши їх як удома, так і на виїзді.

Жирона поза власним полем у цій кампанії Ла Ліги досі не перемагала (3Н, 4П), зокрема зазнавши поразки від Ельче (0:3) минулої неділі. Очікуємо, що навіть нестабільний Реал Сосьєдад цілком спроможний стати для колективу Мічела черговою непереборною перешкодою на шляху до бажаного порятунку від повернення до другого за статусом дивізіону Іспанії.

прогноз 2:1

Субота, 13 грудня, 15:00. Ер-Ріяд Ейр Метрополітано, Мадрид

Субота, 13 грудня, 17:15. Естаді Мальорка Сон Муа, Пальма де Мальорка

Мальорка в 15-му турі гостювала в Реала Ов'єдо й не скористалася можливістю бодай трохи відірватися від зони вильоту, зігравши внічию з рахунком 0:0. Цього разу команда Ягоби Аррасате сподівається продовжити свою домашню безпрограшну серію (2В, 4Н), тоді як сім попередніх матчів острівного клубу проти Ельче завершилися п'ятьма нічийними результатами й двома поразками.

Підопічні Едера Сарабії минулої неділі перервали серію із семи поєдинків чемпіонату без перемог, розібравшись удома з Жироною (3:0). На виїзді в той же час Ельче виглядає вкрай непереконливо. Досі не здобувши жодної виїзної звитяги в Ла Лізі-2025/26 (3Н, 4П), клуб цілком може залишитися без трьох залікових балів і за підсумками дуелі з Мальоркою.

прогноз 0:0

Субота, 13 грудня, 19:30. Spotify Камп Ноу, Барселона

Субота, 13 грудня, 22:00. Колісеум, Хетафе

Виїзний поєдинок із Вільярреалом очікувано виявився для Хетафе невдалим. За поразку з рахунком 0:2 колектив Хосе Бордаласа спробує реабілітуватися в домашньому матчі проти Еспаньйола, раніше шість разів обігравши цього суперника в десяти попередніх дуелях у рамках іспанського чемпіонату (також дві нічиї і дві поразки).

Команда Маноло Гонсалеса в Ла Лізі тим часом націлена на третю поспіль "суху" звитягу або четверту поспіль будь-яку. Першого Еспаньйол не досягав із квітня, зокрема впоравшись саме з Хетафе вдома (1:0), тоді як друге може статися вперше з травня 2009 року (всі чотири перемоги — "сухі"). Клуб із Барселони продовжує боротьбу за єврокубки, однак дуже ймовірна нічия в суботу навряд чи буде для нього трагедією.

прогноз 1:1

Неділя, 14 грудня, 15:00. Рамон Санчес Пісхуан, Севілья

Минулої неділі Севілья втратила перемогу над Валенсією на виїзді через пропущений незадовго до завершення дуелі гол (1:1). У майбутньому, першому за понад 25 років матчі проти Реала Ов'єдо, підопічні Матіаса Алмейди будуть налаштовані порадувати своїх уболівальників. З усього трьома звитягами в 17-ти домашніх поєдинках Ла Ліги в 2025 році (+6Н, 8П), клубу з однойменного міста точно є що доводити.

Колектив Луїса Карріона туром раніше вп'яте поспіль не забив у дуелі чемпіонату, але хоча б отримав один заліковий бал, вдома стримавши Мальорку. Реал Ов'єдо залишається одним із головних претендентів на виліт і його перспективи бодай уникнути десятої у Ла Лізі-2025/26 поразки навіть від дуже нестабільної Севільї перебувають під великим питанням.

прогноз 2:0

Неділя, 14 грудня, 17:15. Естадіо ABANCA Балаїдос, Віго

Сельта туром раніше шокувала Реал у Мадриді (2:0) дебютним у Ла Лізі дублем таланта Вілліота Сведберга, але серед тижня команда Клаудіо Хіральдеса поступилася Болоньї (1:2) у домашньому матчі Ліги Європи. У Віго місцевий клуб зазнав трьох поспіль поразок уперше з лютого 2024 року й тоді невдала серія зупинилася на позначці в чотири дуелі всіх турнірів.

Атлетік у свою чергу минулої суботи впорався в Більбао з Атлетіко (1:0), а серед тижня в Лізі чемпіонів стримав ПСЖ (0:0). У сезоні-2024/25 саме підопічні Ернесто Вальверде святкували здобуття трьох очок на Естадіо ABANCA Балаїдос і в неділю, якщо втома від поєдинків із грандами не дасть про себе знати, ця ситуація цілком могла б повторитися.

прогноз 1:1

Неділя, 14 грудня, 19:30. Естадіо Сьютат де Валенсія, Валенсія

Леванте під керівництвом Вісенте Іборри/Альваро дель Мораля дебютував виїзною поразкою від Осасуни (0:2). Для клубу з Валенсії, який у Ла Лізі не перемагав від початку жовтня (1Н, 6П), вона була третьою поспіль "сухою" й п'ятою поспіль будь-якою. Очевидно, що навіть у домашньому матчі проти Вільярреала господарі поля претендувати на очки навряд чи зможуть.

Вільярреал після шостої поспіль перемоги в чемпіонаті (впорався вдома з Хетафе, 2:0) серед тижня приймав Копенгаген у Лізі чемпіонів і драматично поступився гостям із Данії (2:3). Колектив Марселіно майже попрощався з єврокубком і тепер готовий остаточно зосередитися на переслідуванні мадридського Реала й Барселони в Ла Лізі, що й має вкотре підтвердити вже в неділю.

прогноз 0:2

Неділя, 14 грудня, 22:00. Мендісорроса, Віторія-Гастейс

Понеділок, 15 грудня, 22:00. Естадіо де Вальєкас, Пуенте де Вальєкас (Мадрид)

Райо Вальєкано після виїзної поразки від Еспаньйола (0:1) серед тижня, також на виїзді, у Лізі конференцій впорався з польською Ягеллонією (2:1). У матчах проти Реала Бетіс клуб у XXI столітті зазнав усього двох поразок (+4В, 5Н) і команда Іньїго Переса сподівається не погіршити цю непогану статистику на тлі достатньо стабільних виступів удома протягом 2025 року.

Реал Бетіс удома тричі уразив ворота Барселони туром раніше, але все одно зазнав поразки (3:5). У виїзній дуелі із загребським Динамо в Лізі Європи підопічні Мануеля Пеллегріні ще раз відзначилися трьома голами, цього разу досягнувши успіху (3:1). Клуб із Севільї досі не програвав на виїзді (6В, 6Н) у всіх турнірах у сезоні-2025/26 і навряд чи дозволить Райо Вальєкано цю ситуацію змінити.

прогноз 2:2

СТАТИСТИКА ГРАВЦІВ

