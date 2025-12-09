Іспанія

Бразилець може повернутися до гри не раніше весни через проблеми із сухожиллям.

У мадридському Реалі підтвердили попередні прогнози щодо стану Едера Мілітао: центрбек пропустить орієнтовно від трьох до чотирьох місяців.

Причиною стала тяжка травма — розрив двоголового м’яза стегна лівої ноги із пошкодженням проксимального сухожилля, що значно ускладнює реабілітацію та обмежує рухливість.

Мілітао отримав ушкодження під час матчу 15-го туру Ла Ліги проти Сельти, у якому Реал зазнав поразки 0:2.

Повернення бразильця очікують не раніше весни, а його реабілітація вимагатиме тривалого та делікатного відновлення через характер травми.