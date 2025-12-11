Іспанія

Іспанцю дають час.

Мадридський Реал програв на Сантьяго Бернабеу Манчестер Сіті (1:2) у матчі 6 туру загального етапу Ліги чемпіонів.

За інформацією іспанського видання Marca, головного тренера «вершкових» не звільнятимуть після поразки від «містян».

Керівництво Реала продовжує довіряти Алонсо та вірить у підсумковий результат успіх команди під керівництвом 44-річного фахівця.

Реал Мадрид посідає другу сходинку в Ла Лізі, відстаючи від лідера чемпіонату Барселони на чотири очки. В Лізі чемпіонів «вершкові» після шести зіграних турів знаходяться на сьомому місці з 12 набраними пунктами.