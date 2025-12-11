Іспанія

Головний тренер Жирони пояснив, що воротар ставить на перше місце підготовку до ЧС-2026.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував ситуацію з можливим відходом хорватського воротаря Домініка Ліваковича, який приєднався до клубу влітку 2025 року на правах оренди до кінця сезону.

За словами тренера, Лівакович не зацікавлений у виступах за Жирону та прагне перейти до іншого клубу, ставлячи на перше місце підготовку до чемпіонату світу 2026 року. Санчес зазначив, що через небажання голкіпера грати за клуб інший воротар, Пауло Гассаніга, був змушений вийти на поле у 1/32 фіналу Кубка Іспанії, навіть будучи хворим. "Я дуже злий через цю ситуацію", – наголосив головний тренер.

Раніше повідомлялося, що 30-річний Лівакович повідомив керівництво Жирони, що не збирається з’являтися на полі навіть у разі травми основного голкіпера. Футболіст незадоволений своїм становищем у клубі і прагне якнайшвидше залишити команду.

Орендна угода Ліваковича з Жироною розрахована до літа 2026 року, тоді як його постійний контракт із Фенербахче діє до 2028 року.