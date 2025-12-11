Іспанія

Мадридці залишили поле вдев’ятьох, а після матчу Ла Ліга винесла додаткові санкції.

Одразу чотири футболісти мадридського Реала були дискваліфіковані за підсумками поєдинку 15-го туру Ла Ліги, в якому команда Хабі Алонсо поступилася Сельті з рахунком 0:2 на Сантьяго Бернабеу.

Під час матчу господарі догравали вдев’ятьох через вилучення захисників Франа Гарсії та Альваро Каррераса.

Після розгляду епізодів Ла Ліга оголосила дисциплінарні санкції:

– двоматчеву дискваліфікацію отримали Альваро Каррерас, капітан Даніель Карвахаль, який образив арбітра, та форвард Ендрік, котрий не виходив на поле, але також отримав червону картку;

– Фран Гарсія, вилучений на 64-й хвилині, пропустить один поєдинок.

У наступному турі, 14 грудня, Реал зустрінеться з Алавесом, але зробить це без одразу кількох ключових гравців.