Іспанія

Каталонський клуб зберігає свого асистента, тоді як Леванте продовжує пошуки нового тренера.

Тьяго Алькантара не прийме пропозицію Леванте стати головним тренером команди. Як повідомляє журналіст Маттео Моретто, іспанець відхилив запрошення валенсійського клубу, який терміново шукає нового наставника після відставки Хуліана Калеро.

Алькантара з вересня працює асистентом Гансі Фліка в Барселоні і наразі не планує переходити до самостійної тренерської роботи. Експівзахисник активно навчається у німецького спеціаліста та відповідає за тактичні аспекти й підготовку тренувального процесу першої команди.

Леванте продовжує перемовини з іншими кандидатами, адже Тьяго, який ще не тренував жоден дорослий колектив, хоче надалі розвиватися у каталонському клубі, а не робити різкий крок уперед без достатнього досвіду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коли гра не закінчується: як Тьяго Алькантара передає свій досвід у якості тренера