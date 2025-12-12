Каталонський клуб зберігає свого асистента, тоді як Леванте продовжує пошуки нового тренера.
Тьяго Алькантара, Getty Images
12 грудня 2025, 14:00
Тьяго Алькантара не прийме пропозицію Леванте стати головним тренером команди. Як повідомляє журналіст Маттео Моретто, іспанець відхилив запрошення валенсійського клубу, який терміново шукає нового наставника після відставки Хуліана Калеро.
Алькантара з вересня працює асистентом Гансі Фліка в Барселоні і наразі не планує переходити до самостійної тренерської роботи. Експівзахисник активно навчається у німецького спеціаліста та відповідає за тактичні аспекти й підготовку тренувального процесу першої команди.
Леванте продовжує перемовини з іншими кандидатами, адже Тьяго, який ще не тренував жоден дорослий колектив, хоче надалі розвиватися у каталонському клубі, а не робити різкий крок уперед без достатнього досвіду.
