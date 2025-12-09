Іспанія

Коуч Барселони заявив, що німець відновився, але команда й надалі покладається на Гарсію.

Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік висловився щодо стану Марка-Андре тер Штегена та конкуренції на воротарській позиції.

Німецький голкіпер не виходить на поле з червня через травму, а його місце у воротах нині займає Жоан Гарсія. На тлі відсутності ігрової практики ЗМІ повідомляли, що взимку тер Штеген може розглянути варіант із відходом, адже ризикує втратити шанс поїхати на ЧС-2026.

Напередодні поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів, у якому Барселона сьогодні прийматиме Айнтрахт Франкфурт, Флік дав чітку відповідь щодо статусу своїх воротарів.

Про тер Штегена та Гарсію:

"Так, він може бути включений до заявки на матч із Айнтрахтом.

Я чітко заявляю: Жоан – наш воротар номер один".

Про комунікацію з тренером збірної Німеччини:

"Я розмовляю з Марком, але не з Юліаном. Він зі мною не контактував", – зазначив Флік на пресконференції.

Матч Барселона — Айнтрахт відбудеться у вівторок, 9 грудня о 22:00.