Іспанія

Француз підтримав Хабі Алонсо на тлі невдалої серії Реала.

Гравець Реала Орельєн Чуамені підтримав головного тренера Хабі Алонсо на тлі серії невдалих матчів команди. "Вершкові" перемогли лише у двох із семи останніх ігор. 10 грудня вони проведуть домашній матч із Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.

Коментуючи відносини з наставником, Чуамені заявив:

"Ми всі в одному човні. Якщо ми хочемо перемогти, всім потрібно боротися. На поле виходять футболісти, і нам треба грати краще. Завтра у нас є хороший шанс переломити ситуацію".

Півзахисник наголосив, що відповідальність за поразки лежить на гравцях: "У матчі з Сельтою у тренера був хороший план. Ми програли 0:2, тому що проблема була у гравців. Наприклад, нам не вистачало інтенсивності. Це не вина тренера. Ми будемо прогресувати", — вважає Чуамені.