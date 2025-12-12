Іспанія

Німець поділився своєю думкою щодо роботи Алонсо в Мадриді.

Легендарний німецький воротар Олівер Кан висловився про роботу головного тренера мадридського Реала Хабі Алонсо. Його слова наводить Sky Sport.

“Не здивований результатами Реала, бо ідеї головного тренера не підходять “Мадриду”.

Підхід Хабі, заснований на системному футболі та позиційній грі, потребує дуже специфічних гравців. Але у Реалі зовсім інший стиль футболу. У цій команді йдеться про свободу та індивідуальність. Футболісти не хочуть, щоб їх змушували грати за певними системами – у цьому полягає головне непорозуміння.

Потрібен тренер, який знайде найкращий спосіб поєднати суперзірок, а не той, хто почне говорити їм, що вони мають грати за певною системою”, – сказав Кан.