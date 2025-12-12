Іспанія

Українці знову в стартовому складі команди Мічела Санчеса.

В рамках 16-го туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад на «Аноеті» приймає каталонську Жирону.

Головний тренер «жиронців» Мічел Санчес визначився зі складом на цю гру, знайшовши місце для двох українських виконавців — Владислава Ваната та Віктора Циганкова.

Жирона: Гассаніга — Морено, Блінд, Вітор Рейс, Мартінес — Хіль, Мартін, Вітсель, Унахі, Циганков — Ванат.

Матч між Реал Сосьєдад та Жироною розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Цього сезону Влад Ванат відіграв за Жирону 14 матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу. В свою чергу, Віктор Циганков провів за каталонців 11 матчів, відзначившись двома голами та двома асистами.