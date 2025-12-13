Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 13 грудня, розпочавшись о 15:00.

Мадридський Атлетіко прагнутиме оговтатися від двох поспіль поразок у Ла Лізі, коли відновить свою внутрішню кампанію домашнім матчем проти Валенсії у суботу вдень.

Атлетіко — Валенсія

Субота, 13 грудня, 15:00, стадіон Метрополітано, Мадрид

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Атлетіко підійшов до матчу ліги проти Барселони на початку цього місяця, маючи серію з семи перемог у всіх турнірах, але вони програли 1:3 на Камп Ноу, а потім зазнали несподіваної поразки 0:1 від Атлетік Більбао у лізі. Ці два результати призвели до того, що команда Дієго Сімеоне втратила значні позиції у чемпіонській гонці: "столичні" посідають четверте місце у таблиці, відстаючи від лідера Барселони на дев'ять очок. Проте, "червоно-білі" підійдуть до цього матчу після перемоги, яка підняла моральний дух, обігравши ПСВ 3:2 у Лізі чемпіонів у вівторок увечері. Атлетіко має третій найкращий домашній показник у Ла Лізі цього сезону, набравши 22 очки у восьми матчах. Вони прийматимуть Валенсію, яка має другий найгірший виїзний показник цього сезону, здобувши лише три очки у семи матчах.

Команда Сімеоне минулого сезону двічі обіграла Валенсію, вигравши 3:0 вдома і 3:0 на виїзді, але "столичні" програли 0:3 "кажанам" на Местальї у вересні 2023 року. Валенсія востаннє перемагала Атлетіко на виїзді у лютому 2011 року, що демонструє масштаб завдання для "лос че" у цьому матчі. Для команди Карлоса Корберана це були невтішні перші кілька місяців сезону, оскільки вони набрали лише 15 очок у 15 матчах і посідають 16-те місце у таблиці, випереджаючи Жирону, яка йде на 18-му місці, на три очки.

Проте, шестиразові чемпіони Іспанії насправді програли лише один із останніх семи матчів у всіх турнірах і не знають поразок в останніх п'яти. "Кажани" зіграли внічию з Реал Бетісом, Райо Вальєкано та Севільєю, а також обіграли Леванте в останніх чотирьох матчах ліги, і гості, безумовно, будуть свіжішими з двох команд. "Лос че" прагнутимуть забити гол у ворота захисту, який пропустив лише шість голів у лізі вдома цього сезону, тоді як команда Корберана забила лише чотири рази на виїзді.

За версією betking на перемогу Атлетіко Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 1.31, тоді як потенційний успіх Валенсії оцінюється показником 10.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.75.

Орієнтовні склади

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Пубіль, Ленгле, Ганцко — Сімеоне, Коке, Барріос, Альмада — Альварес, Серлот.

Валенсія: Агірресабала — Фулк'є, Копете, Кемерт — Коррейя, Алмейда, Пепелу, Гая — Лопес, Дуро, Ріоха.

Не зіграють: Льоренте, Хіменес (Атлетіко Мадрид) — Таррега (дискваліфікація), Дімітрієвські (Валенсія).

Під питанням: Баена (Атлетіко Мадрид) — Діакабі (Валенсія).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 3:1

