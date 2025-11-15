Півзахисник синьо-гранатових виділив футболіста мюнхенського клубу.
Педрі, Джамал Мусіалa, Getty Images
15 листопада 2025, 17:30
Півзахисник Барселони та збірної Іспанії Педрі назвав гравця, якого б він найбільше хотів підписати для свого клубу. Несподівано для багатьох, його вибір впав на зірку мюнхенської Баварії.
На Youtube-каналі xBuyer Педрі запитали, кого б він забрав з Баварії, якби мав таку можливість. Не вагаючись, 22-річний іспанець назвав Джамала Мусіалу.
"Є один гравець, якого я б підписав, — це Мусіала. Він вражає мене щоразу, коли я бачу його гру", – заявив Педрі.
Він додав, що вважає німецького атакувального півзахисника винятковим талантом:
"Мусіала – гравець, який визначає епоху, він неймовірний. Я думаю, що він би дуже добре вписався в Барселону" — наголосив іспанець.
Хоча Педрі визнав, що захоплюється й іншими гравцями Баварії, зокрема Йозуа Кімміхом, але саме 22-річний Мусіала є для нього пріоритетним вибором.
Варто зазначити, що обидва молоді таланти вважаються одними з найкращих у своєму поколінні та були номінантами на премію Golden Boy у 2021 році, яку в підсумку виграв Педрі.