Серхіо Франсіско покинув іспанський клуб.
16 грудня 2025, 10:23
Реал Сосьєдад на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Серхіо Франсіско.
Причиною звільнення стали невдалі результати "біло-блакитних", а остання поразка була від Жирони (1:2), в якій дубль оформив український вінгер Віктор Циганков.
46-річний іспанець очолював Сосьєдад з літа цього року — під його керівництвом команда провела 18 матчів — шість перемог, чотири нічиї та вісім поразок за різниці м'ячів 25:24.
Після 16 турів Сосьєдад набрав 16 очок і посідає 15 місце в Ла Лізі.