Іспанія

Серхіо Франсіско покинув іспанський клуб.

Реал Сосьєдад на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Серхіо Франсіско.

Причиною звільнення стали невдалі результати "біло-блакитних", а остання поразка була від Жирони (1:2), в якій дубль оформив український вінгер Віктор Циганков.

46-річний іспанець очолював Сосьєдад з літа цього року — під його керівництвом команда провела 18 матчів — шість перемог, чотири нічиї та вісім поразок за різниці м'ячів 25:24.

Після 16 турів Сосьєдад набрав 16 очок і посідає 15 місце в Ла Лізі.