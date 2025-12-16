Авторитетне видання включило його до списку найкращих гравців туру.
Віктор Циганков Getty Images
16 грудня 2025, 21:12
Український півзахисник Жирони Віктор Циганков знову опинився в центрі уваги іспанських ЗМІ.
Одне з найпрестижніших спортивних видань Іспанії, Marca, включило нашого співвітчизника до символічної збірної туру Ла Ліги.
Журналісти та аналітики Marca високо оцінили виступ 28-річного українця в останньому матчі іспанської першості. Дубль Циганкова допоміг Жироні здолати Реал Сосьєдад з рахунком 2:1. Віктор став найкращим гравцем матчу, отримавши оцінку 8.8
Українець традиційно відзначився активністю на фланзі, креативними рішеннями в атаці та високою ефективністю, що дозволило йому вибороти місце серед одинадцяти найкращих футболістів вікенду.
Разом із Циганковим до символічної збірної туру потрапили й інші зірки чемпіонату:
Воротар: Андрей Раду (Сельта)
Захисники: Маркос Алонсо (Сельта) Неманья Гудель (Севілья) Леандро Кабрера (Еспаньйол) Марк Пубіль (Атлетіко Мадрид)
.Півзахисники: Рафінья (Барселона) Аззедін Унахі (Жирона) Віктор Циганков (Жирона)
Нападники: Антуан Грізманн (Атлетіко Мадрид) Джуд Беллінґем (Реал Мадрид). Че Адамс (Севілья)