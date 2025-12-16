Каталонський клуб розпочав первинні контакти щодо трансферу Юліана Р'єрсона.
Юліан Р'єрсон, Getty Images
16 грудня 2025, 09:55
Барселона включила захисника дортмундської Боруссії Юліана Р'єрсона до переліку потенційних підсилень оборонної лінії. У клубі розглядають норвежця як фінансово доступний варіант на позицію правого захисника на випадок змін у статусі Жюля Кунде.
Як повідомляють іспанські та німецькі джерела, між представниками гравця та каталонським клубом уже відбулися перші ознайомчі переговори. Вони не мали конкретного характеру, однак засвідчили зацікавленість сторін у можливій співпраці.
Контракт 28-річного футболіста з Боруссією чинний до літа 2028 року, водночас сам Р'єрсон не виключає варіанту зміни клубу після завершення поточного сезону.
У нинішньому розіграші Бундесліги захисник провів 13 матчів і відзначився трьома результативними передачами, залишаючись важливою частиною стартового складу дортмундців.