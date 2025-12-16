Іспанія

Захисник Астон Вілли готовий розглянути повернення до Іспанії.

Барселона визначила підписання лівоногого центрального захисника одним із пріоритетів на наступне літо та уважно стежить за гравцем Астон Вілли Пау Торресом. Про це повідомляє ESPN з посиланням на власні джерела.

Після відходу Іньїго Мартінеса до Ан-Насра на початку року головний тренер каталонців Гансі Флік втратив важливу фігуру в обороні. Наразі в його розпорядженні залишаються Пау Кубарсі, Рональд Араухо, Ерік Гарсія та Андреас Крістенсен, однак наставнику не вдається знайти стабільну пару центрбеків упродовж сезону.

Через кадрові проблеми Флік навіть використовував лівого захисника Жерара Мартіна в центрі оборони, щоб зберегти якість виходу з м’ячем завдяки лівій нозі. Саме тому Барселона шукає довгострокового партнера для Кубарсі, який є найбільш використовуваним центральним захисником команди цього сезону.

За інформацією джерела, 28-річний Пау Торрес давно перебуває на радарах каталонського клубу завдяки своїй грі з м’ячем і на другому поверсі. Барселона розглядала його трансфер ще під час виступів за Вільярреал, однак у 2023 році іспанець перейшов до Астон Вілли приблизно за 40 мільйонів євро.

Контракт іспанського оборонця з англійським клубом діє до 2028 року, але джерела стверджують, що він готовий вислухати пропозицію щодо повернення до Іспанії.

Водночас Пау Торрес — не єдиний кандидат. Барселона також позитивно оцінює центрального захисника Боруссії Дортмунд Ніко Шлоттербека, за яким стежить ще з часів його виступів за Фрайбург. Контракт 26-річного німця чинний до 2027 року, і в разі непродовження він може стати доступним за зниженою ціною.

Будь-які трансферні кроки каталонців напряму залежатимуть від фінансових можливостей клубу та дотримання правил фінансового фейр-плей Ла Ліги. Потенційні відходи гравців із високими зарплатами, зокрема Андреаса Крістенсена та Роберта Левандовські, чиї контракти завершуються наприкінці сезону, можуть відкрити Барселоні простір для підсилення оборони.