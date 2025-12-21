Іспанія

Беллінгем і Мбаппе забезпечили перемогу, але гра команди викликала сумніви.

Реал Мадрид здобув перемогу над Севільєю з рахунком 2:0 у матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії сезону-2025/26, який відбувся 20 грудня на Сантьяго Бернабеу. Голами у складі господарів відзначилися Беллінгем на 38-й хвилині та Мбаппе на 86-й хвилині з пенальті.

Матч став одним із складніших для Реала у сезоні. Команда демонструвала мляву гру з м'ячем і слабку організацію без нього, що дозволяло Севільї регулярно створювати моменти попри гру у меншості. Досвідчений Алексіс Санчес активно діяв між лініями, створюючи загрозу для захисту господарів, а нападник Ісаак Ромеро мав кілька шансів, але не зміг їх реалізувати проти надійного Куртуа.

Пресинг Реала виглядав неузгодженим і хаотичним. Гравці часто приходили пізно, залишали прогалини та втрачали позиції, що давало Севільї можливість обходити захист з легкістю. Центральні півзахисники Гюлер та Чуамені постійно намагалися компенсувати помилки, а Камавінга вийшов на 70-й хвилині, але суттєвих змін це не принесло.

Після цієї перемоги Реал Мадрид залишився на другому місці в турнірній таблиці з 42 очками, а Севілья займає дев’яту позицію з 20 очками.

Реал Мадрид — Севілья 2:0

Голи: Беллінгем, 38, Мбаппе, 86 (пен)

Реал Мадрид: Куртуа — Асенсіо (Хіменес, 90), Рюдігер, Гюйсен, Гарсія — Гюлер (Камавінга, 72), Чуамені, Беллінгем — Гоес, Мбаппе, Вінісіус (Гарсія, 83)

Севілья: Влаходімос — Санчес, Кармона (Салас, 84), Гудель, Тейшейра, Суасо (Осо, 60) — Агуме (Гонсалес, 84), Соу, Менді — Ромеро (Пеке, 70), Санчес

Попередження: Гоес, Асенсіо — Кармона, Тейшейра, Агуме, Соу

Вилучення: Тейшейра, 68